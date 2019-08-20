"الهجرة": تنسيق مع "القومي للمرأة" لاستقبال سيدات أفريقيا في مصر

التقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مجموعة من سيدات القارة السمراء اللاتي يمثلن طوائف دينية مختلفة، وذلك على هامش مؤتمر "أديان من أجل السلام"، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



وألقت الوزيرة كلمتها في جلسة بعنوان "نساء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كصانعات سلام"، والتي عززت الرؤية حول أهمية دور المرأة في تعزيز ونشر ثقافة الحوار والسلام والوساطة من أجل تقريب أتباع الأديان لاسيما في الشرق الأوسط مهد الأديان السماوية.



وأشادت السيدات بدور مصر الريادي في أفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة والشباب والتعليم، وطلبن من الوزيرة التعاون في مجالات دعم المرأة والشباب في أفريقيا والتعاون أيضا مع الرعايا المصريين بدولهم ومؤسستي الأزهر والكنيسة القبطية.



كما أشرن إلى رغبتهن الشديدة في لقاء شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لما لهم من دور كبير في شتى دول الاتحاد الأفريقي.



وفي السياق ذاته، وجهت إليهم وزيرة الهجرة الشكر على مشاعرهن الطيبة والغالية تجاه مصر، موضحة جهود الدولة في الملفات التي تحدثن عنها، حيث طلبن منها تنسيق زيارة للاستفادة من هذه الخبرات ولقاء الأطراف المعنية، فيما أكدت الوزيرة أنها ستقوم بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب؛ من أجل وضع مقترح برنامج زيارة لهم لتوطيد العمل بين مصر والدول التي يمثلونها: "كينيا، نيجيريا، ليبيريا، أوغندا، سيراليون، زانزيبار، وغانا" فيما يخص ملفات المرأة وتأهيل وتمكين الشباب.



وعلى هامش المؤتمر، التقت الهجرة بالرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير، والذي رحب بزيارتها إلى ألمانيا وأبلغها تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويناقش المؤتمر العالمي لمؤسسة "الأديان من أجل السلام"، المنعقد بألمانيا في نسخته العاشرة، قضايا دعم المرأة والطفل عن طريق المؤسسات الدينية وتفعيل دورها في المجتمع.



ويشارك في المؤتمر مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي تمثله وزارة الهجرة، وبعض رؤساء الكنائس في العالم العربي والعالم ومنظمات المجتمع المدني بينهم دكتور سونغ جونغ كي عضو برلمان كوريا الجنوبية، الكاهنة يونجين سا رئيسة قطاع التعاون الدولي بمؤسسة ون البوذية في كوريا الجنوبية والدكتور القسّ أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.