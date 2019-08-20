27 أغسطس.. النطق بالحكم علي المتهمين في أحداث العنف بالمنيا

قررت المحكمة لعسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء حجز النطق بالحكم بحق 3 متهمين من عناصر الإخوان متورطين في أحداث عنف بمدينة المنيا إلى جلسة 27 أغسطس الجاري، فيما أجلت محاكمة 8 آخرين إلى ذات الموعد للتحريات.



وقال خالد الكومي ويسري الليثي عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين أن المحكمة استمعت اليوم إلى المرافعة عن 11 متهمًا متورطين في أحداث عنف وشغب، في كمين ونقطة قرية دلجا، وتظاهرات في جامعة المنيا، وأحداث شغب بمركز بني مزار، وإتلاف محول كهرباء في مركز المنيا.



وعقب الانتهاء من سماع المرافعة قررت حجز النطق بالحكم على 3 متهمين في تظاهرات وأحداث عنف بمدينة المنيا، وتأجيل إعادة محاكمة 8 آخرين بشان قضيتي دلجا وبني مزار إلى جلسة 27 من أغسطس الجاري.



وكانت ذات المحكمة العسكرية قضت في مايو الماضي بمعاقبة المتهمين بأحكام تراوحت ما بين 3 إلى 7 سنوات، بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على لعنف وأعمال شغب وتخريب منشات عامة، وذلك قبل أن يتم القبض عليهم، وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.