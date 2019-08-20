ضبط عصابة لسرقة السيارات في المنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا في مديرية أمن المنيا قيام كلٍ من (عاطل، سبق إتهامه في 6 قضايا أخرهم قضية "سلاح نارى")، و(عاطل، سبق إتهامه في 3 قضايا أخرهم قضية "سرقة")، وعميلهما (موظف، 43 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنيا)، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات، مُتخذين من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحًا؛ لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وأنهم وراء إرتكاب (3) وقائع سرقة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهم إرشدوا عن المسروقات في منزل الثالث وتم ضبطها، وبعرض المضبوطات على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.