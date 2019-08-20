ضبط "عربي الجنسية" بحوزته 15 طن مخللات فاسدة في أكتوبر

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية موسعة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، خلال 24 ساعة، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط صاحب مصنع مخللات "بدون ترخيص" (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول (بمحافظة الجيزة) لحيازته (15،210) خمسة عشر طن ومائتان وعشرة كيلو جرامات (مخللات مختلفة الأنواع) غير صالحة للإستهلاك الأدمي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.