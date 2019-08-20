ضبط لحوم ومواد غذائية مجهولة المصدر في حملة مكبرة بالغربية

تمكن رجال مباحث التموين من ضبط لحوم ومواد غذائية وبترولية غير صالحة في حملة مكبرة بالغربية.



شنت مباحث التموين بالغربية، برئاسة العميد محمد عتمان، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية والبترولية مجهولة المصدر، حيث تم ضبط نحو ١.٥ طن منظفات مجهولة المصدر بإحدى مصانع بير السلم بمركز زفتي، كما تم ضبط نحو ١٠٠٠ لتر سولار بإحدى محطات الوقود غير المرخصة بالمحلة.



واستكمالًا لجهود الحملة فقد تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والمذبوحة خارج المجازر العمومية، وبالكشف الظاهري تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما قامت الحملة بضبط نحو ٢ طن من المواد الغذائية المختلفة ومنها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمركز زفتي.



تم عمل المحاضر اللازمة وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.