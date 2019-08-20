إحالة 6 عناصر من الإرهابية للمفتى فى تصنيع متفجرات بالبحيرة

أحالت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات دمنهور «الدائرة الثامنة»، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والمستشار الدكتور ايهاب السعدني 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلى فضيلة المفتى للأخذ بالرأى في إعدامهم؛ لقيامهم بمشاركة 4 متهمين آخرين بالانضمام لجماعة محظورة تمثل خطرًا على الأمن والسلم العام وحيازة بنادق آلية بدون ترخيص وحيازة وتصنيع مفرقعات بأحد المنازل بوادى النطرون، تعرض حياة المواطنين للخطر، وتسبب انفجارها في وفاة «عبدالعزيز محمد عبدالعزيز».



وقضت المحكمة بتأجيل النطق بالحكم لجلسة 15 من شهر سبتمبر المقبل مع إستمرار حبس المتهمين المحبوسين لتلك الجلسة على ذمة القضية 11712016 م جنايات وادى النطرون المقيدة برقم (64 2016 م) جنايات كلي جنوب دمنهور، والمتهم فيها 10 عناصر من تنظيم الإرهابية بينهم «محمد. ح»، 23 سنة، طالب مقيم بكفر الدوار، و«محمد.ز»، 26 سنة، وحاصل على بكالوريوس علوم، ومقيم بعزبة ثروت بمركز أبوالمطامير، و«أحمد. ن»، 29 سنة، بكالوريوس تجارة مقيم بزاوية صقر بأبو لمطامير، وجميعهم محبوسون، و(أشرف. ع، وصلاح. ا، وحلمي. س)، وجميعهم هاربون، وتمت إحالة أوراقهم للمفتى لأخذ الرأي».



وقررت المحكمة النطق بالحكم على 4 متهمين الآخرين هم كل من «محمود.ر، ومحمد.م، ممدوح.ع، ومحمد. ح»، لحين ورود تقرير مفتى الجمهورية الخاصر بالمتهمين السابقين والحكم عليهم جميعًا في جلسة 15 سبتمبر المقبل.



كان دفاع المتهمين قد طلب تنحي المحكمة لسبق صدور حكم منها علي اثنين من المتهمين في وقائع أخرى؛ بغرض دفع المحكمة استشعار الحرج، وعند رفض طلبهم قدموا طلب رد المحكمة، وفصلت محكمة استئناف إسكندرية طلب الرد؛ لعدم وجود أسباب قانونية، ونظرت الدائرة الدعوي، وقضت فيها في جلسة اليوم.