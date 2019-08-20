ارتفاع أسعار نفط الخليج خلال تعاملات اليوم المسائية

ارتفعت أسعار النفط بالنسبة للدول الخليجية خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، رغم تعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، بالإضافة إلى قرارات أوبك بخفض الإنتاج.



وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، وذلك من خلال اتخاذ قرارات جماعية إما بخفض الإنتاج أو زيادته.



وتنشر "الدستور" أسعار خامات النفط العالمية، وفقًا لآخر تحديث في البورصات العالمية.



ووفقًا لآخر تحديث لأسعار النفط، سجل سعر النفط السعودي الخفيف 60.28 دولار للبرميل، بينما سجل سعر النفط الجزائري 58.25 دولار للبرميل، وسعر النفط الإماراتي 59.98 دولار للبرميل، وسعر النفط الكويتي 59.69 دولار للبرميل، وسعر النفط العماني 59.54 دولار للبرميل، وسعر نفط البصرة خفيف 62.39 دولار للبرميل.

