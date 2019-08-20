تجديد حبس أدمن صفحة "آسف ياريس"

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، تجديد حبس "كريم حسين" أدمن صفحة "أسف ياريس"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات عن إساءة المتهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.



وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعد نشره أخبارًا كاذبة وإساءته استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.