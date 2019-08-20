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مصر

الرئيس السيسى يوجه بتوفير الدعم لأبطال اليد.. ويؤكد: "أنتم قدوة للشباب"

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:15 م
جريدة الدستور
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد، ومنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

وقالت مؤسسة الرئاسة، فى بيان لها، إن مراسم التكريم جاءت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فضلًا عن كل من السادة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس البعثة المصرية بكأس العالم للناشئين.

وأضاف البيان أن الرئيس السيسى أشاد بما حققه المنتخب الوطني للناشئين من إنجاز عالمي في كرة اليد، واسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، والذي يأتي امتدادًا لتميز رياضة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، مؤكدًا تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولًا للهدف.

ووجه الرئيس السيسى، بتوفير الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد لكأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر عام 2021.

من جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب الوطني وجهازه الفني عن شعورهم بالفخر لتكريم السيد الرئيس لهم، وما يمثله ذلك من حافز إضافي لهم لمواصلة العمل على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية".

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