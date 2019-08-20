رئيس وزراء إيطاليا يعلن استقالته من منصبه

قدم ماثيو رينزى، رئيس وزراء إيطاليا، استقالته من منصبه، مساء اليوم الأربعاء، حسبما قال أحد مساعدى الرئيس الإيطالي.



كان رينزي قد صرح بأنه سيتقدم باستقالته في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية للبرلمان على موازنة العام المقبل.



وكتب رينزي عبر حسابه على موقع تويتر: "تمت الموافقة على الموازنة، يحين موعد الاستقالة الرسمية، شكرا للجميع ولتحيا إيطاليا".​​