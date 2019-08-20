محافظ الشرقية يُكرم "رحاب حمدي" بطلة العالم في رفع الأثقال

كرم محافظ الشرقية، رحاب حمدي ابنة قرية "كفر الحواط" مركز منيا القمح وبطلة العالم في رفع الأثقال لذوي الهمم، والحائزة على المركز الأول والميدالية الذهبية لوزن 50 كجم للعام الثالث على التوالي، في بطولة العالم البارالمبية لرفع الأثقال والتى أقيمت بدولة كازخستان.



ومنح المحافظ، اللاعبة شعار المحافظة وشهادة تقدير وجائزة مالية تقديرًا لإرادتها القوية في التغلب على الإعاقة وتحقيق النجاح والتفوق ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.



وأعرب عن سعادته لفوز بنت الشرقية بالميدالية الذهبية لرفع الأثقال، مؤكدًا أن الشرقية تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية.



وأوضح أن الإعاقة لن تمنع اللاعبة من ممارسة الرياضة وأداء التدريبات الشاقة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات ورفع اسم البلاد وعزف السلام الوطني لمصر أمام جميع دول العالم.