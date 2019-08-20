الإحصاء: 63% زيادة في واردات المصريين من التبغ

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع ملحوظ في فاتورة استيراد المصريين من تبغ بسويقاته والتي بلغت 157.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 96.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 60.9 مليون دولار خلال عام بنسبة قدرها 63%.



وكان جهاز الإحصاء قد أعلن في وقت سابق، ارتفاع قيمة واردات مصر من السلع الزراعية إلى 3.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو من عام 2019، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 315 مليون دولار خلال عام بنسبة 9%.

