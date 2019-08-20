اكتشاف نقش يعود إلى أكثر من 1300 سنة شمالي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة "خبي" شمالي الصين، اكتشاف نقش يعود تاريخه إلى أكثر من 1300 سنة في محافظة "لينشي" بالمقاطعة.



وقال رئيس مركز حماية التراث الثقافي بالمقاطعة تشانغ شيا- في تصريح اليوم الثلاثاء- إن النقش المكتشف يبلغ طوله 47 سنتيمترا وعرضه 47 سنتيمترا، ويضم 405 رموز تتحدث عن تاريخ عائلة صاحب القبر جيوي يى تشنغ؛ وهو أحد كبار المسؤولين في عهد أسرة تانج الإمبراطورية (618-907 ميلاديًا).



وأضاف "شيا" أن النقش يتحدث أيضًا عن السمات العائلية الجيدة والشخصية الأخلاقية النبيلة والتهذيب الشخصي لصاحب القبر، مشيرًا إلى أن النقش يوفر مرجعًا مهمًا لإجراء مزيد من البحوث حول التاريخ والنظام العسكري لأوائل أسرة تانج، ويساعد على فهم عادات الجنازة والثقافة المحلية.