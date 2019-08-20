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عالم

الدفاع الروسية تشدد شروط بيع الأزياء العسكرية وارتدائها

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعدت وزارة الدفاع الروسية تعديلات تدرج في قانون الجنح الإدارية لتشديد العقوبات على أي منتحل يرتدي زيًا عسكريًا بملحقاته دون أن يملك حقًا بذلك.

وقال مصدر لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن التعديلات تطال أيضًا المتاجر التي تبيع الأزياء العسكرية للذين لا يحق لهم ارتداءها، مع العلم أن المتاجر الخاصة تطلب حاليًا تقديم هوية أو ترخيص ممن يريد شراء أزياء الأجهزة الأمنية فقط، أما أزياء الجيش فيمكن أن يشتريها أي شخص دون تقديم أي هوية.

يذكر أن أي شخصية طبيعية أو قانونية لديها اليوم الحق بشراء الأزياء العسكرية أو حياكتها وبيعها لمن يرغب في ذلك.

وقال المصدر، إن تلك التعديلات المقترحة تساعد في رفع سمعة السلك العسكري والجيش ككل، إذ أن عدد المدنيين الذين يرتدون الأزياء العسكرية ممن لا علاقة لهم بالجيش أبدًا ازداد إلى حد خطير.

يذكر أن القانون لا يمنع أي مواطن روسي من أن يحتفظ في منزله بأزياء عسكرية ويجمع نماذج منها، لكن القانون نفسه يمنع ارتداء الزي العسكري أو ملحقاته لغير العسكريين.

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