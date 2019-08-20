الصحة النفسية توضح المدة الزمنية لانسحاب المخدرات.. والحشيش الأطول مدة

قالت مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الدكتورة راغدة الجميل، إن مدة انسحاب الأدوية المخدرة من الجسم لا تزيد على 15 يوم، لافته إلى أن مادة "البريجابالين" والتى من أشهر أدويتها "الليركا - الليرولين" وغيرها لا تزيد مدة انسحابها من 3 لـ5 أيام، حيث إن المادة تعمل على مستقبلات المخ، لافتة إلى أن أعراض الانسحاب تكون فى شكل آلام شديدة ورعشات وأحيانًا تشنجات.



وأكدت لـ"الدستور" أن الأهم من علاج أعراض الانسحاب هو التأهيل النفسي بعدم الرجوع مرة أخرى للتعاطي، ويتم فيه الاعتماد على العلاج المعرفي لتغيير مفاهيم التعاطي ولتتحول حياة مريض الإدمان إلا حياة صحية بدون مخدرات.



وأوضحت أنه يتم الاعتماد على بعض الأدوية لعلاج أعراض الانسحاب وتختلف وفقًا للمادة التى يقوم المريض بتعاطيها، ويتم سحب العلاج تدريجيًا بعد الانتهاء من فترة الانسحاب، ولكن بعض الحالات قد تحتاج لاستكمال العلاج لفترة أطول فى حالة إصابته باضطرابات نفسية أخرى إلى جانب الإدمان ومنها الفصام والاكتئاب الشديد.



وأشارت إلى أن أطول مدة انسحاب هي من نصيب مادة الحشيش، حيث إن له أعراضًا نفسية كثيرة، ولكنها تختلف حسب المواد والكمية التى يتم تعاطيها، بالإضافة إلى بعض المواد المخدرة التي يتم تصنيعها من أكثر من مادة ما تجعل أعراض الانسحاب أشد من غيرها.