اللحوم تشكل ثلث نفقات الطعام لدى المواطن الروسي

كشفت إدارة الإحصاء الروسية (روس ستات) عن أن المواطن الروسي ينفق ثلث موازنة الطعام في شراء اللحوم، ثم جاءت الألبان بالمرتبة الثانية بنسبة 16.6% ثم الخضروات والفواكه.



وأوضحت الإحصاء الروسية- في تقرير أوردته اليوم الثلاثاء- أن حصة اللحوم تزداد باستمرار في استهلاك المواطن الروسي، حيث يتم طرح أنواع كثيرة من اللحوم في الأسواق سواء بأسعار رخيصة مثل لحم الدجاج أو بأسعار مرتفعة مثل لحم البقر والدجاج الهندي.



وعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية الأجنبية وتقلص المداخل المالية، توقعت الإدارة عدم انخفاض استهلاك اللحوم أو الانتقال إلى المأكولات الصحية لأن انخفاض سعر الروبل المتوقع يجبر المنتجين على تصدير الحبوب والأسماك.