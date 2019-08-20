بلايلي يكشف عن مستقبله ويهاجم رئيسه السابق

استطاع النجم الجزائري، يوسف بلايلي، خطف الأضواء ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة في مصر، بعدما ساهم بتتويج منتخب "محاربي الصحراء" باللقب القاري، ليكون امتدادًا لتألقه الكبير مع فريقه الترجي الرياضي التونسي، الذي قاده إلى الفوز بلقب دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي.



وبعد أدائه المميز واستعادته لإمكاناته الكبيرة، أصبح يوسف بلايلي مطلوبًا عند العديد من الأندية في دوري نجوم القطري، من قبل السد ومنافسه الدحيل، وكذلك محط اهتمام إدارة نادي كلوب بروج البلجيكي.



وعاد يوسف بلايلي ليتحدث عن مستقبله مع الترجي الرياضي التونسي في تصريحات إعلامية، حيث لم يخف طموحه بالعودة إلى أحد دوريات أوروبا، بعد تجربته السابقة والقصيرة مع نادي أنجيه الفرنسي، والتي عاد إليها بلايلي ومهاجمًا فيها رئيس الفريق وصاحب الأصول الجزائرية سعيد شعبان.