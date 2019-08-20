الإحصاء: 994% زيادة فى واردات المصريين من الأرز خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من الأرز تضاعفت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفعت قيمتها إلى 149.4 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2019 مقابل 13.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 994.5% خلال عام.



وأضاف الإحصاء، في تقرير حصلت عليه "الدستور"، أن واردات مصر من الزيوت سجلت ارتفاعًا هي الأخرى إلى 82.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 72.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت 14.5%.



يشار إلى أن واردات مصر من السلع الزراعية كانت قد ارتفعت إلى 3.8 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 315.1 مليون دولار بنسبة 9% خلال عام.