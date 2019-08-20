"التُرابِيُّون" ديوان جديد لـ"حسين القباحي"

يصدر قريبًا عن الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ديوان "التُرابِيُّون"، للشاعر حسين القباحي.



يشار إلى أن الشاعر حسين القباحي، رئيس بيت الشعر بالأقصر، صدر له من قبل دواوين: "قصائد جنوبية لامرأة لا جنوبية.. ولا"، و"كلام في مستهل الوجع"، و"نقوش جنوبية".



كما صدر له عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان "من أحاديث الكباش"، الذي ضم عشر قصائد منها يوميات، الشكاوى، من عشق فتكسر، حديث الكبش المكسور، عازف الناى العجوز وغيرها.



ومن أجواء الديوان الجديد:

(هذه إمراة.. من سيسبان

ووجهها الزيتون

والحقول الخضر زينتها

ومعناها

هموم الناس في الطرقات

والأحزان..

وحين تفترش البسيطة

ثم تمد أرجلها يجافيها النعاس

وتعتلي ظهر الحقيقة

تختلي بهمومها لتكتب ما تشاء..

كم مرة اهذي بها

وتتوه بين اصابعي

وأنا احاول فك طلسمها

لتلمع في أخاديد الفؤاد).