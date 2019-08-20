كشفت الدكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لـ"الدستور"، عن تفاصيل إدراج مادة "البريجابالين" على جدول المخدرات، لافتة إلى أن متعاطين المواد المخدرة يبحثون عن أدوية بديلة للأدوية المدرجة على جدول المخدرات، وأشارت أن "البريجابالين" كان من ضمن المواد المتاحة فى الصيدليات، وتابعت: "إلا أن تردد العديد من الحالات لطلب هذا العلاج بالذات أعطانا مؤشرًا أنه أصبح مادة إدمانية".



وأضافت أن المرصد القومى للمخدرات التابع للأمانة، رصد أعداد الحالات التى تطلب العلاج بهذه المادة على مدار الأشهر الماضية، وكتابة تقرير علمي عن أعداد الحالات المترددة وخطورة تناول تلك المادة، وتم التنسيق مع إدارة الصيادلة لعرضه على اللجنة الثلاثية التى تشمل وزارة الصحة ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وإدارة الصيدلة وبين وزارة الداخلية ووزارة العدل، باعتبارهم الجهة التشريعية المنوط بها إصدار القوانين.



وأضافت أن عدد الحالات التى طلبت العلاج من "البريجابالين" ومنها أدوية "الليركا والليرولين"، لم تكن كبيرة أو منتشرة فى البداية لكنها زادت مع الوقت، وتم الحصول على موافقة اللجنة الثلاثية لإدراج المادة على جدول المخدرات وعليه صدر القرار الوزاري.

