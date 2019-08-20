"مجرم".. أحدث كليبات مصطفى كامل

طرح المطرب مصطفى كامل أحدث أغانيه "مجرم" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



"مجرم" من كلمات وألحان مصطفى كامل، توزيع الموسيقى أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، وإخراج هيثم عنتر.



يذكر أن المطرب مصطفى كامل خسر مؤخرًا انتخابات نقابة الموسيقيين أمام أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر.

