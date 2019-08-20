إحالة مسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة؛ بتهمة التهرب الضريبي وتحصيلهما رسوما جمركية وضرائب أقل من المستحق تحصيله مما ترتب عليه إهدار مبلغ 370 ألف جنيه من المال العام.



وجاء في مذكرة إحالة المتهمين مدير حركة بجمارك بورسعيد، ومدير تعريفة بجمارك بورسعيد، أنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما وخرجا عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة على أصناف مشمول البيان الجمركي 3020 بأسعار أقل من المستحق تحصيلها من صاحب الشأن مما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 370 ألف جنيه.