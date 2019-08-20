الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

الصحة النفسية تعلن عن استعدادها لعلاج متعاطى مادة "البريجابالين"

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:52 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
طباعة
أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن استعدادها لاستقبال مرضى الإدمان، ومن بينهم متعاطو مادة "البريجابالين"والأدوية التى تشملها، وعلى رأسها "الليرولين - الليريكا"، من خلال 14 مركزًا لعلاج الإدمان بمستشفيات الصحة النفسية بالجمهورية.

وكشفت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لـ"الدستور"، عن برنامج علاج مرضى الإدمان بمستشفيات الأمانة، حيث يتم علاج الحالات المحولة من الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو من التأمين الصحي، حيث تتكفل بها الجهات بشكل كامل، بينما يتم علاج الحالات المترددة على مستشفيات الصحة النفسية مقابل أجر رمزى 600 جنيه، لافتة إلى أنه تتم متابعة مرضى الإدمان بالعيادات الخارجية بنفس ثمن التذكرة العادية والتي لا تزيد عن 5 جنيهات، وتشمل إجراء التحاليل وصرف العلاج.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

رشوة لإنهاء ترخيص قناة فضائية.. "بكرى" يكشف أسباب القبض على أمين "الأعلى للإعلام"

منذ حوالي 4 ساعات

"أبناء وقتلة".. الأمن العام يكشف خطة سيدة لقتل زوجها بمساعدة أولادها

منذ نصف ساعة

الداخلية: مقتل 11 إرهابيًا داخل مزرعة بالعريش

منذ ساعتين و 17 دقيقة

غدًا.. "الأعلى للإعلام" يعلن اسم الأمين العام الجديد

ads

الصور

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

الأكثر قراءة

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

"أبناء وقتلة".. الأمن العام يكشف خطة سيدة لقتل زوجها بمساعدة أولادها

كيف اكتشفت قوات الأمن بالصدفة زواج أم كلثوم.. وماذا فعل عبد الناصر؟

الداخلية: مقتل 11 إرهابيًا داخل مزرعة بالعريش

أيام زمان

"البرنس".. أحب شادية فتزوج أختها.. وبكى تحت أقدام ناهد شريف

قصة نجاة عزيزة أمير من الموت غرقًا في النيل

حكاية أول سرقة لـ"الشحرورة"

"عتاب".. قدمها العندليب للجمهور بعد طردها من السعودية

الصحة

دراسة تكشف عن خطر جديد يواجه الحمل

أبرزها فقدان الوزن.. نصائح هامة لمرضي السكري

7 أخطاء شائعة في التعامل مع الخضروات

حمية "الكيتو" تحسن إفرازات الدماغ

الرئيس نيوز

الداخلية: مقتل 11 إرهابياً خلال مداهمة "مزرعة" في العريش

الري: الأمطار على شمال السودان ليست مؤشراً عن إيراد نهر النيل

تنظيم الإخوان يتنصل من "مبادرة الـ5000 دولار

أشهرها فضيحة "الزيس".. تاريخ قضايا الرشوة في "ماسبيرو"

منوعات

ابتكار طريقة روسية سريعة لتحديد درجة نقاء الماء

اكتشاف نقش يعود إلى أكثر من 1300 سنة شمالي الصين

اللحوم تشكل ثلث نفقات الطعام لدى المواطن الروسي

دراسة: الأبناء سبب رئيسى للسعادة

كشكول

وزيرا "التعليم" و"البيئة" يتفقا علي إدخال المصطلحات البيئية بالمناهج

رئيس جامعة حلوان: سنراعي تحسين درجات بعض طلاب "تجارة حلوان" الراسبين

"تعليم الفيوم": الخولي مدربا لمنتخب مصر في ألعاب القوي

تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة لـ 220 درجة و ١٧٥ للخدمات في الشرقية

إسلام سياسي

وزارة الداخلية: مقتل 11 إرهابيا داخل مزرعة بالعريش

انشقاقات جديدة بين شباب الإخوان داخل السجون - خاص

إخوانى منشق يكشف تفاصيل مطالب شباب الجماعة المحبوسين للإفراج عنهم

رسالة غضب من العدالة والتنمية التركي لإخوان مصر


زيت وسكر

هيئة البريد تُعلن عن فرص عمل

“الإحصاء” يؤكد صحة أرقام العمالة المصرية في الكويت

ملامح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 (انفوجراف)

وزير الإسكان يصدر قرارًا يسعد الحاجزين بأراضي “الاجتماعي المتميز”

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: مزارع الكرامة فى صحراء مصر
لواء. محسن الفحام
محاربة الفوضى والإهمال.. مسئولية مجتمعية
مؤمن المحمدي
الكرة تقاوم السلطات
لواء.حمدى البطران
أساس فكرة المواطنة المصرية
المزيد

الثقافة

"التُرابِيُّون" ديوان جديد لـ"حسين القباحي"

الأربعاء.. حجاج أدول يناقش إبداعاته بالنيل الثقافية

مناقشة ديوان "سيعود من بلد بعيد" بنقابة الصحفيين

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى رحيل حبيب الصايغ

صفحتنا ع الفيس بوك