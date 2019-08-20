الصحة النفسية تعلن عن استعدادها لعلاج متعاطى مادة "البريجابالين"

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن استعدادها لاستقبال مرضى الإدمان، ومن بينهم متعاطو مادة "البريجابالين"والأدوية التى تشملها، وعلى رأسها "الليرولين - الليريكا"، من خلال 14 مركزًا لعلاج الإدمان بمستشفيات الصحة النفسية بالجمهورية.



وكشفت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لـ"الدستور"، عن برنامج علاج مرضى الإدمان بمستشفيات الأمانة، حيث يتم علاج الحالات المحولة من الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو من التأمين الصحي، حيث تتكفل بها الجهات بشكل كامل، بينما يتم علاج الحالات المترددة على مستشفيات الصحة النفسية مقابل أجر رمزى 600 جنيه، لافتة إلى أنه تتم متابعة مرضى الإدمان بالعيادات الخارجية بنفس ثمن التذكرة العادية والتي لا تزيد عن 5 جنيهات، وتشمل إجراء التحاليل وصرف العلاج.