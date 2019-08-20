بفستان مكشوف.. إطلالة جرئية لـ ميرهان حسين فى أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور حسام أنتيكا، ونشرت عدة صور منها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



وظهرت ميرهان، في الصور بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا أبيض قصير ومكشوف، ومكياج هادئ، وتجلس على الرمال.



يذكر أن ميرهان حسين شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، ومن إخراج سميح النقاش.

