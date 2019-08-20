مدافع الظفرة الإماراتي: طموح الفريق الوصول لـ6 الكبار

أكد عبد الرحمن يوسف مدافع فريق الكرة بنادي الظفرة الاماراتي أن فريقه جاهز لبداية مباريات الموسم التنافسية بعد فترة ناجحة من الإعداد أداها اللاعبون بإصرار وعزيمة وقال: نسعى لتحقيق تطلعات جماهير النادي وطموحنا التواجد مع الستة الكبار بنهاية بطولة الدوري الحي، ونفذنا برنامجًا إعداديًا ناجحًا في الفترة الماضية تحت قيادة المدرب رازوفيتش الذي يكمل معنا موسمه الثاني وهذا ساعده في وضع خطته للإعداد وتحضير كل لاعب بشكل جيد، في رأيي أنه مع أداء عدد من التجارب التنافسية أعتقد أن جاهزيتنا ستكتمل وسنقدم مستويات مرضية، لكن الجيد حتى الآن الجدية التي تميز بها زملائي اللاعبين، كل لاعب بالفريق بذل أقصى ما عنده وهذا مؤشر جيد يؤكد أن التنافس سيكون قويًا لدخول التشكيلة ما سينعكس بطريقة إيجابية على مستوى وشكل الفريق.



وأشار مدافع الظفرة إلى انسجام اللاعبين الجدد والقدامى، وتجاوب الأجانب مع التدريبات وقال: الأجانب الثلاثة انسجموا سريعًا مع الفريق وهنالك لاعب رابع أجنبي قادم، كما أن المجموعة التي شاركت في الإعداد وصلت مرحلة جيدة من الجاهزية البدنية والفنية.