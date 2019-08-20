السكة الحديد: غرامات مالية على المتسبب فى حدوث تلف للمرفق

شددت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، على ضرورة عدم قيام الأفراد بارتكاب أفعال خاطئة تجاه المرفق أثناء استقلاله، سواء من إلقاء الحجارة على القطار أثناء مسيره أو التسبب في حدوث تلفيات في المرفق.



وأكدت هيئة السكة الحديد، أن من يقوم بفعل أو يعمل تخريبي داخل المرفق سواء من حدوث تلف فى أبواب القطارات أو شبابيك الزجاج أو المقاعد ستتم محاسبته وتحرير محضر ضده وتغريمه مبلغا ماليًا، وذلك للحد من تلك الأفعال التي تؤثر بصورة سلبية على سلامة المرفق.



وناشدت الهيئة الركاب بالحفاظ على المرفق، لأنه ملك للشعب المصري بالكامل، ويجب الحفاظ عليه من الأفعال الخاطئة التي لها تأثير سلبي على المرفق.