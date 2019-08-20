6 ملايين.. حصيلة مشاهدات ألبوم هيثم شاكر الجديد

شهد ألبوم "معرفة قديمة" للمطرب هيثم شاكر، مشاهدات كثيرة جدًا وخاصة على قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، وذلك حيث وصلت أغنيات الالبوم الجديد الذي يشهد عودته إلى 6 ملايين مشاهدة.



ويضم الألبوم 14 أغنية هى "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة".



وتعاون هيثم في الألبوم مع المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمه، بهاء الدين محمد، نادر عبدالله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد، وسلامة علي، ليخرج بـ14 أغنية من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.