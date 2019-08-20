للتخلص من ديونه.. تجديد حبس جزار قتل تاجر جمال في الهرم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الثلاثاء، حبس جزار قتل تاجر جمال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بسبب مطالبة المجني عليه للمتهم بسداد مبلغ 30 ألف جنيه دين عليه.



وكان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة تاجر جمال، ملقاة بقطعة أرض زراعية، بجوار الطريق الدائري، فانتقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجني عليه، بها جروح وطعنات بأنحاء جسده، وعثر على مفاتيح وهاتفه المحمول.



كشفت تحريات رجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة، مالك محل جزارة، حيث استدرجه لقطعة أرض زراعية، بعد مطالبة الضحية له، بسداد مبلغ 30 ألف جنيه، مستحقة عليه كديون.



بإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، لعجزه عن سداد الديون المستحقة عليه للضحية، وأنه استدرجه للتخلص منه، واستولى على مبلغ 400 جنيه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.