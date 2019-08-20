استعجال تقرير المعمل الجنائي حول حريق مصنع في 6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، الثلاثاء، باستعجال تقرير المعمل الجنائي حول الحريق الذي شب داخل مصنع مواد بلاستيكية بالمنطقة الصناعية.



كانت قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع مواد بلاستيكية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.



وانتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع الحريق، لتحليلها وكتابة تقرير واف عنها لبيان سبب اشتعال النيران ومصادرها.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.