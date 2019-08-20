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الثقافة

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى رحيل حبيب الصايغ

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:09 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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بأسى بالغ وحزن كبير ينعى اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الشاعر والكاتب الكبير حبيب الصايغ أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات العربية المتحدة الذي اختاره المولى جلّ وعلا لجواره الكريم اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019م.

كان الصايغ واحدًا من كبار كتاب الامارات ورائدًا للحداثة الشعرية فيها، كما أنه كان من أهم وجوه المشهد الثقافي والأدبي العربي خلال أربعين عامًا مضت، ناهيك عن كونه من رموز الصحافة العربية الكبار.

وخسرت الساحة الثقافية العربية واحدًا من كبارها المميزين، وستظل نتاجاته الأدبية التي تجاوزت محيطها العربي من خلال ترجمتها إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية. خالدة في الوجدان العربي والإنساني، وإن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين إذ ينعى الراحل الكبير حبيب الصايغ، يتقدم بالعزاء الحار لأسرته الكريمة ولاتحاد كتاب وأدباء الإمارات وللكتاب العرب كافة.

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