تجديد حبس عاطلين سرقا 400 ألف جنيه من شقة بالأزبكية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، الثلاثاء، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة 400 ألف جنيه من داخل شقة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية بلاغًا من "ر. م"، 43 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، تفيد باكتشافها كسر بباب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالي 400 ألف جنيه من داخلها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى استقلال مرتكبي الواقعة "تاكسى" قيادة "ع. ا"، 58 عامًا، سائق، وباستدعائه قرر باستقلال المتهمين السيارة صحبته بقصد توصيلهما لمنطقة الدويقة ـ دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.



بتكثيف التحريات في المنطقة المشار إليها، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "م. ب"، 32 سنة، عاطل، و"محمد. ا"، 30 سنة، عاطل.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى 392 ألف جنيه من متحصلات الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب مضيفين إنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.



باستدعاء المجني عليها اتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحق للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق.