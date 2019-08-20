فيديو.. محمد رمضان وسعد لمجرد يحققان 100 مليون مشاهدة بـ"انساي"

تستمر أغنية "انساي" للفنان محمد رمضان، والفنان سعد لمجرد، في جني ثمار نجاحها، حيث حققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع تجاوز 100 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته الرسمية على YouTube.



"انساي"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس خلال الأيام الماضية، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني "سعد" باللهجة المغربية، فيما يغني "رمضان" باللهجة المصرية، وهي من إخراج حسام الحسيني.



يشار إلى أن الفنان محمد رمضان والمخرج حسام الحسيني تعاونا سويًا في السابق من خلال أغنيتي "الملك" و"نمبر وان".



يذكر أن محمد رمضان أعلن حفله الغنائي الجديد والثاني في مسيرته بهذا المجال، والمقرر أن يحييه خلال فترة الصيف في الساحل الشمالي، ويتولى إخراجه المخرج تامر كرم.