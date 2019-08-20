بوجبا يتعرض لانتهاكات عنصرية شديدة

صرح النادي الإنجليزي «مانشستر يونايتد ليس لديه أي تسامح مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز، ويلتزم بحملة طويلة الأمد لنبذ العنصري من خلال مبادرة AllRedAllEqual والتي تعني أن كل الحمر متساوين».



واصر نادي مان يونايتد الإنجليزي على تحديد المسؤولين عن الانتهاكات العنصرية التي وجهت للاعب الفرنسي بول بوجبا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان اللاعب الفرنسي صاحب الـ 26 عامًا، أهدر ركلة جزاء أنقذها حارس مرمى نادي وولفرهامبتون، أثناء مباراة الفريقين، أمس الإثنين، بالجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.



ويعد بوجبا، ثالث لاعب بعد ياكو ميتي لاعب ريدينج وتامي أبراهام نجم تشيلسي، يتعرض لإساءة عنصرية ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إضاعة ركلة جزاء.



وأكد النادي الإنجليزي أنه يشعر بالاشمئزاز من تلك الانتهاكات العنصرية ويدينون ذلك تمامًا.



وأعلن اليونايتد في بيانه «هؤلاء الأفراد الذين عبروا عن آرائهم بتلك الطريقة لا يمقلون قيم نادينا العظيم، ومن المشجع أن نرى الغالبية العظمة من جماهيرنا تدين هذا عبر وسائل التواصل».

