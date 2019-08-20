إيهاب أمين ينضم لسلة النادي الأهلي لأربعة مواسم

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب إيهاب أمين قادمًا من سبورتينج لأربعة مواسم، حيث وصل الاستغناء الخاص به، وتم قيده في قائمة فريق كرة السلة بعد الاتفاق على كل التفاصيل مع إدارة ناديه السابق.



وأعرب أمين عن سعادته الكبيرة بإتمام الانتقال للقلعة الحمراء، مؤكدًا أنه أهلاوي منذ الصغر وسيسعى لتقديم كل ما لديه من أجل تحقيق طموحات جماهير النادي في الفوز بالبطولات.



وانضم أمين بالفعل إلى تدريبات الأهلي ضمن فترة الإعداد التي يخوضها تحت قيادة المدير الفني أشرف توفيق استعدادًا للموسم الجديد.