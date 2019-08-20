البورصة تربح 6.6 مليار جنيه عند الإغلاق

ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو واضح لدى إغلاق اليوم الثلاثاء، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية والأفراد.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762 مليار جنيه.



وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس30" معاملاته مرتفعًا بنسبة بلغت 86. 0%، بما يعادل 123.7 نقطة ليغلق عند مستوى 14428 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس70" بنسبة 91. 0 %، بما يعادل 4.95 نقطة لينهي التعاملات عند مستوى 551 نقطة، وسط ارتفاع واضح في قيم وأحجام التعاملات التى تخطت مستوى المليار جنيه، بالتعامل على نحو 276.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 27.1 ألف صفقة بيع وشراء.