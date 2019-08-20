غياب ميسي عن التدريب يؤكد غيابه في لقاء ريال بيتيس

اصبح غياب ميسي مدة طويلة محط الأنظار للفريق الكتالوني مع ترقب تعافي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إصابته، خاصة أن الخط الهجومي للنادي الكتالوني لم يتبق به سوى أنطوان جريزمان، والبرازيلي رافينيا، وذلك بعد إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي وغياب الأوروجواياني لويس سواريز لنفس السبب.



كان عشاق البلوجرانا ينتظرون رؤية ميسي في التدريبات الجماعية لالتقاط الأنفاس في ظل الأزمة التي وقع بها الفريق قبل مباراة مام ريال بيتيس يوم الأحد القادم على ملعب الكامب نو، ولكن هذا الأمر لم يحدث في المران الصباحي للفريق اليوم الثلاثاء، ولم يظهر البرغوث الأرجنتيني مع زملائه بل ظل يقوم بالتدريبات الفردية.



غياب ميسي وضع الكثير من الشكوك حول قدرته على اللحاق بمباراة بيتيس، لاسيما بعد تصريحات إرنستو فالفيردي، مدرب البلوجرانا بعدم المخاطرة مع نجم الفائز بلقب النخسة الماضية من الدوري الإسباني.



