«ينتظرون موافقة الوزارة».. كواليس تحصيل المصروفات الدراسية عن طريق "فوري"

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاب هام وعاجل بشأن آلية تحصيل المصروفات الدراسية للمدارس، وتم تعميم الخطاب على المديريات التعليمية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.



وقالت الوزارة إنه بشأن ما يتبع حيال تحصيل المصروفات الدراسية للصفوف الأولى للعام الدراسي 2019-2020 وإذا كان التحصيل سيتم طبقًا للقرار الوزارى لعام 2018-2019، فقد انتهت اللجنة المشكلة لإعداد قانون القرار الوزارى بشأن الرسوم ومقابل الخدمات وتم تسليم المشروع لرئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم للعرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.



وأضاف الخطاب الذي تم تعميمه على المديريات التعليمية أن حال اعتماد الوزير لقرار الخدمات والرسوم فإن طرق السداد سيتم تغييرها لتكون عن طريق ماكينات فوري.



وشددت الوزارة على عدم تحصيل أى مبالغ مالية من أولياء الأمور خاصة بالمصروفات 2019-2020 حتى يعتمد وزير التربية والتعليم قرار رسوم الخدمات.