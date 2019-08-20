تأييد الإعدام والمؤبد للمتهمين بـ"أنصار بيت المقدس 3"

قررت محكمة الطعون العسكرية، الثلاثاء، رفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس 3"، وتأييد أحكام الإعدام والمؤبد والسجن الصادرة بحقهم، عدا متهم واحد قضت بحبسه 25 عامًا بدلًا من الإعدام، وذلك وفقًا للمحامي خالد المصري.



وكانت محكمة شرق العسكرية- أول درجة- قضت بمعاقبة 9 متهمين في القضية بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ19 آخرين، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، وأحكام ما بين السجن 5 سنوات و7 سنوات لأربعة متهمين آخرين.



وكشفت التحقيقات في القضية عن أن عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في 5 أغسطس 2014، استهدفوا قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفي 18 مارس 2015، اغتالت العناصر النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، وشرعوا في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيرى، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.



وأضافت التحقيقات أن العناصر الإرهابية قتلت المواطن القبطي "وليام بايرون هالندرسون"، عمدًا لسرقة سيارة مملوكة له، ونفذت عملية تفجير مبنى القنصلية الإيطالية في 11 يوليو 2015، فضلًا عن تورطهم في محاولة اغتيال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن طريق زرع عبوة ناسفة تم لصقها أسفل سيارته.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين مسئولون عن ارتكاب عمليتي تفجير مبنى قطاع الأمن الوطني بشبرا الخيمة، والهجوم على كمين الفرافرة.