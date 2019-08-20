برلماني يشيد بالحملة القومية للتوعية بخطورة الأخطاء الدوائية

أشاد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، فايز بركات، بإطلاق وزارة الصحة حملة قومية للتوعية حول خطورة الأخطاء الدوائية، مستغلة قوة السوشيال ميديا للوصول إلى المواطنين، مشيرًا إلى أن الأخطاء الدوائية تكون في بعض الأحيان أشد فتكا من الأخطاء الطبية.



وقال بركات، في بيان، إن الإحصائيات العالمية تؤكد أن الأخطاء الدوائية تلحق الضرر بما لا يقل عن مليون ونصف المليون شخص سنويًا، بالإضافة إلى الخسائر المادية لمعالجة الأضرار الناتجة من هذه الأخطاء.



وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن الأخطاء الدوائية تنتج عن صرف الأدوية دون روشتات من الطبيب، ونتيجة الاعتماد على غير المتخصصين في وصف الأدوية واشتغال غير الصيادلة في الصيدليات، ومشاركة أكثر من مريض في الدواء رغم اختلاف أعراض المرض، وعدم تناول الأدوية بشكل سليم، وغيرها من السلوكيات المتجذرة بالمجتمع وتهدد صحة المواطن.



وأكد النائب أن الرقابة على الصيدليات والحرص على توفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين يحد من التوجه إلى الأدوية التي تباع على الأرصفة، والتي تزيد نسبة الأخطاء الدوائية وخطورتها.