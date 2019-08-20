كوريا الجنوبية تضخ استثمارات بترولية جديدة فى مصر

استقبلت وزارة البترول والثروة المعدنية، رئيس مؤسسة البترول الكورية سونجو يون، والوفد المرافق المالكة لشركة دانا بتروليوم، حيث تم استعراض مجالات عمل الشركة فى المناطق التى تعمل بها فى مصر فى خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية، وكذلك أنشطتها فى منطقة بحر الشمال.



وخلال اللقاء أشار رئيس مؤسسة البترول الكورية إلى أن حجم إنتاجها من الزيت الخام بلغ حاليًا 12 ألف برميل يوميًا، وأن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى مصر خلال الفترة القادمة فى ظل الاحتمالات الجيدة وحوافز الاستثمار والمناخ الجاذب للاستثمارات فى مصر ونمو العلاقات الثنائية بين البلدين، وفى ضوء النتائج الإيجابية التي شهدها قطاع البترول فى مختلف أنشطته خلال السنوات الأخيرة.



وأكد وزير البترول العلاقات المتميزة بين مصر وكوريا الجنوبية التي تدعم نطاق أعمالها داخل مصر.



وأشار سونجو يون إلى أن خطة العمل تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام من تراكيب جيولوجية جديدة لم يتم اختبارها من قبل بما يسهم فى فتح آفاق جديدة وزيادة مستويات الإنتاج، مؤكدًا على الرغبة فى الدخول فى المزايدات الجديدة التي سيطرحها قطاع البترول فى الفترة القادمة.



حضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.