"حساسين": برنامج مصر الاقتصادي غير مسبوق عالميًا

أكد عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، الدكتور سعيد حساسين، أن تقرير مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية الذي أشارت فيه إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويًا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم، وفقًا لما جاء فى التقرير إنما هو دليل واضح على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح فى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل كفاءة ومهنية واحترافية غير مسبوقة فى تاريخ الإصلاحات الاقتصادية العالمية.



وقال سعيد حساسين، فى بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، إن التأثيرات الإيجابية لارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي ومستوى معيشة الفرد من خلال توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي وتحسن المستوى المعيشي للأفراد وتحسن التعليم والصحة والنقل وغيرها من الخدمات والتقليل من نسب الفقر والمشاكل الناجمة عنه.