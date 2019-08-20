زاباكوستا يجري الكشف الطبي في نادي روما

يستعد المدافع نجم المنتخب الايطالي ودافيدي زاباكوستا لإجراء الكشف الطبي في نادي روما، هذا الأسبوع، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق لموسم واحد على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي.



وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن زاباكوستا 27 عامًا، لم يشارك مع البلوز تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد حتى الآن، فضلًا عن لعبه أربع مباريات فقط بالبريميرليج الموسم الماضي.



وأشارت، إلى أن زاباكوستا كان قد انضم إلى تشيلسي من تورينو مقابل مبلغ 23 مليون جنيه إسترليني في 2017 بعقد يمتد 4 أعوام، لافتة إلى أنه سيكون ثالث مدافع كبير يترك النادي اللندني منذ مايو الماضي، بعد ديفيد لويز وجاري كاهيل.