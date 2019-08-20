بالمستندات.. نص حكم القضاء الإداري بإلغاء "تنظيم رؤية الطفل"

حصلت "الدستور" على النص الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بإلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال، واستبداله بالاستضافة.



وجاء في الحكم، أن قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ لم يصادف صحيح القانون، واغتصب سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية على 4 أماكن، من الممكن ألا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعدي على سلطة القاضي الذي ينظر الدعوى.