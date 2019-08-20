يوفنتوس الإيطالي يواصل إغراء النجوم في صمت

نجح فريق "السيدة العجوز" في إبرام صفقة كبيرة من العيار الثقيل في الصيف الماضي، كانت حديث العالم، حين ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، من صفوف ريال مدريد الإسباني، مقابل 100 مليون يورو.



وتستمر إدارة الفريق الإيطالي، السعي الدائم لتدعيم صفوفه بعدد من كوكبة نجوم العالم، في إطار خططه لبناء فريق قوي، قادر على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في الفترة المقبلة، بعد سيطرة فريق "السيدة العجوز" على أغلب البطولات المحلية في إيطاليا خلال السنوات الماضية.



كما تعاقد النادي هذا الموسم مع عدة صفقات مهمة أبرزها المدافع الأبرز على الساحة العالمية حاليًا، الهولندي ماتياس دي ليخت، إلى جانب لاعبي الوسط الفرنسي أدريان رابيو، والويلزي أرون رامزي.