المتهمة بقتل حماها في المقطم: "عرض عليا فلوس لممارسة الرذيلة"

أدلت المتهمة بقتل "حماها" في المقطم، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات الكلية.



واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة بسبب خلافاتها الأسرية مع زوجها وعائلته وتركه لها في منزل والده واختفائه منذ شهر رمضان، مضيفة أن أن والده يتحكم بها ويسيطر عليها ويمنعها من الخروج وشراء متطلبات أولادها ودائمًا يهددها بالاتصال بنجله وإخباره بسوء سلوكها، حتى يوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة أسفرت عن تعديها عليه بالسكين.



وأكدت المتهمة، أن المجني عليه حاول التعدي عليها والتحرش بها جنسيًا عدة مرات، حيث استيقظت عدة مرات على يديه وهي تلامس جسدها فنهرته وتوجهت إلى إحدى جيرانها، وعقب عودتها طلب منها الجلوس لمصالحتها ثم عاود ملامسة أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها مبلغًا ماليًا مقابل ممارسته الرذيلة معها، فتعدت عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" مشيرة إلى أنه اعتاد على فعل ذلك أثناء تواجدها في المطبخ لإعداد الطعام.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المقطم يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالمقطم، يفيدون فيه بالعثور على جثة عجوز.



بسؤال زوجة نجل المتوفي "منال. أ" 25 سنة، ربة منزل، قررت أنها حال عودتها للشقة سكنها عثرت على جثة المتوفي، واكتشفت مقتله ونفت علمها بملابسات الحادث، وبإعادة مناقشتها تبين اختلاقها هذه الرواية، وأنها وراء ارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.