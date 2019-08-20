اليوم.. حفل مسار إجبارى ومحمد محسن فى القلعة

يستعد المطرب محمد محسن لإحياء حفل كبير بمشاركة الفرقة الغنائية مسار إجباري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ28، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



ويقدم فريق مسار إجباري فى الثامنة مساءً مجموعة من أعماله الخاصة التي تتناول أحلام وطموحات جيل الشباب، منها: طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوى، مفيش حاجة، كانت هتفرق وغيرها.



وفي العاشرة مساءً يتغنى محمد محسن بمختارات من مؤلفات تراث الطرب العربى، التى اشتهر بأدائها، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة، منها "في قلبى مكان، حضنك حياة، حبايب زمان، بقالك مدة، وأصيلة يا بنت".