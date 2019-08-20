إصابة 3 أشخاص في حادثين متفرقين ببني سويف

أصيب ثلاثة أشخاص، الثلاثاء، في حادثين متفرقين بمركز بني سويف، الأول بطريق الشيخ على بياض، والثاني قرب كمين الأزهري.



انتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث الأول نتج عن انقلاب دراجة بخارية على طريق الشيخ على بياض، وأسفر عن إصابة "حسن شعبان عبد الفتاح" 19 سنة، طالب، مصابًا باشتباه كسر في الفقرات، "محمود بدر عبدالفتاح" 24 سنة، تاجر مواشي، مصابًا باشتباه كسر بالقدم.



كما نقلت سيارة الإسعاف "على محمود على" 55 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم الأيمن في حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من كمين الأزهري، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.