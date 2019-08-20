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عالم

"غزة" تتصدر المشهد.. تفاصيل مخطط نتنياهو لحسم انتخابات الكنيست

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إلى إجراء عدة محاولات لزيادة فرص فوزه في الانتخابات المقبلة، ومن بينها جولاته الخارجية للعديد من الدول، عدم التصعيد والدخول فى حرب جديدة فى قطاع غزة، السعى لضم مستوطنات الضفة لكسب رضا أعداد كبيرة من الناخبين الإسرائيليين، بجانب العديد من المحاولات التى نعرضها فى هذا التقرير.

وأكد القيادى بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتيناهو يستغل كل الفرص والنقاط للضغط على الشعب الفلسطيني لتحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة.

وأضاف الحرازين فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما سرب حول فتح باب الهجرة من قبل إسرائيل للفلسطينيين والمساعدة فى تحقيق ذلك تعد بالون اختبار تطلقه الأوساط السياسية الإسرائيلية فى ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وأوضح الحرازين أن نتنياهو يحاول استغلال الأوضاع الصعبة فى قطاع غزة من فقر وبطالة وعدم استقرار من أجل مواصلة ضغطه لتحقيق أكبر عدد من الإنجازات لعدم الخوض فى مواجهة شاملة أو تصعيد مستمر خاصة أن الإنتخابات الإسرائيلية على الأبواب.

وأشار الحرازين إلى أن نتنياهو يمارس سياساته المعهودة فى تلك الأوقات حتى لا يخسر الانتخابات التي ستجرى بعد أسابيع فهو يحاول بكل الطرق زيادة الضغط للحفاظ على استمرار الانقسام ومنع تحقيق الوحدة الوطنية.

وتابع الحرازين أن هناك الكثير من الخطوات التى سيعمل عليها نتنياهو خلال المرحلة المقبلة لزيادة فرص فوزه بالإنتخابات المقبلة ومنها زيادة وتيرة الاستيطان، الاقتحامات والاعتداءات، مواصلة إدخال الأموال إلى قطاع غزة عبر الوسيط القطري والحفاظ على الهدوء القائم.

وفى السياق نفسه، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى الدكتور أيمن الرقب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى يدرك أن الانتخابات القادمة والتي ستجري في السابع عشر من الشهر المقبل غاية في الصعوبة بعد أن أخفق في انتخابات إبريل الماضي من تشكيل الحكومة نتيجة عدم مقدرته على الحصول على أكثر من نصف أعضاء الكنيست وخاصة بعد أن رفض ليبرمان دعم نتنياهو في تشكيل الحكومة.

وأضاف الرقب فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نتنياهو يسعى بكل الطرق لضمان إقناع الناخب الإسرائيلي بانتخابه وحصول حزب الليكود وحلفائهم في اليمين على أكثر من 60 مقعد بدون حزب ليبرمان "إسرائيل بيتنا "، من خلال طرح رؤى جديدة لعدة ملفات من ضمنها توسيع جدار الفصل العنصري، ضم المستوطنات لدولة الاحتلال، والسعي لطرد الفلسطينيين من القدس.

وأشار الرقب إلى تصريحات حليفة نتنياهو ايليت شاكيد بنيتها فتح باب الهجرة للفلسطينيين وخاصة سكان قطاع غزة.

وكذلك يسعى نتنياهو من زيادة علاقاته الدولية من خلال جولة في دول آسيا وروسيا وأوروبا خاصة أنه مصنف رجل علاقات عامة بدرجة أولى، بالإضافة إلى الإشادة بالعلاقات العربية المميزة والتعاون الأمني مع دول الخليج.

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