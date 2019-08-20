ساشا بانكس تتألق في عرض الرو

أصبح من شبه المؤكد أن النجمة والبطلة السابقة ساشا بانكس قد حصلت على دفعة كبيرة من المسؤولين في WWE عقب عودتها لحلبات المصارعة بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي، وذلك بعد خلافات عميقة أدت لغيابها عن حلبات المصارعة منذ مشاركتها في مهرجان الرسلمينيا 35 وخسارتها للقب الزوجي مع شريكتها بايلي.



وقد أعلنت WWE رسميا عن مشاركة ساشا بانكس في أحداث عرض الرو الذي سيقام الليلة القادمة في مدينة ساينت بول في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وستحظى بانكس بظهور مميز مع المصارع والمذيع الأسطوري جيري “ذا كينج” لولير الذي سيقابلها أمام الجماهير للحديث عن عودتها وهجومها على نتاليا وبطلة سيدات الرو بيكي لينش الأسبوع الماضي.