البورصة: إعمار تنفى عدم تسجيل بيع الوحدات السكنية بمراسى

نفت شركة إعمار مصر للتنمية، ما نُشر حول عدم تمكنها من تسجيل وإشهار بيع الوحدات السكنية التي باعتها لعملائها في أرض مراسي بالساحل الشمالي، بسبب ادعاء أحد الأشخاص ملكيته جزءًا من أرض مشروع مراسى التابع للشركة.



وأكدت إعمار في إفصاح لها لإدارة البورصة، اليوم الثلاثاء، عدم صحة ادعاء أحد الأشخاص امتلاكه جزءًا من مساحة أرض مشروع مراسي، وعدم وجود أي أساس قانوني يدعمه.



وأوضحت أن أرض مشروع مراسي تم تسجيلها تسجيلًا نهائيًا موثقًا لدى مكتب الشهر العقاري المختص باسم إعمار مصر، وذلك بعد قيام الشهر العقاري بمراجعة كل الادعاءات المقدمة من الغير بما في ذلك ادعاء امتلاك جزء من أرض المشروع.



وأضافت أن الشهر العقاري قرر بعد الدراسة إتمام إجراءات التسجيل لصالح شركة إعمار مصر وعدم الاعتداد بذلك.



وأشارت إلى أنها قامت بشراء أرض مراسى بموجب مزاد علني من الدولة، وتم سداد ثمن الأراض بالكامل، منوهة بأنها ستقوم بالتعامل مع هذه الادعاءات من خلال القنوات القانونية.



وأكدت قوة موقفها القانوني، وأن ما يثار حاليًا لن يكون له أثر مالي على الشركة.



وحققت إعمار مصر للتنمية أرباحًا بلغت 94.29 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 1.10 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2018.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.45 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.75 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحًا بلغت 94.29 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.



وعلى أساس ربعي، حققت الشركة خسائر مجمعة بقيمة 324.3 مليون جنيه بالربع الثاني من 2019، مقابل أرباح بلغت 598.49 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.